Una Vita, anticipazioni: Pascual e Guillermo in guerra (Di martedì 19 luglio 2022) Ad Una Vita, nel corso delle prossime puntate, tra Pascual e Guillermo Sacristan scoppierà una vera e propria guerra a causa della storia d'amore che nascerà tra il giovane e la bella Azucena. Quest'ultima, da quando è stata improvvisamente lasciata dal suo fidanzato, ha iniziato giorno dopo giorno ad avvicinarsi al nipote di Inma, il quale sta provando in tutti i modi a fare breccia nel cuore della figlia di Hortensia. Il giovane, stando alle anticipazioni, riuscirà nella sua impresa e ben presto Azucena capirà di ricambiare l'interesse di Guillermo, ma qualcosa turberà la loro serenità. Claudia, infatti, bacerà davanti alla Rubio il figlio di Pascual e questo provocherà l'ira della giovane, che si sentirà presa in giro e si allontanerà da lui. Poco dopo, però, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 19 luglio 2022) Ad Una, nel corso delle prossime puntate, traSacristan scoppierà una vera e propriaa causa della storia d'amore che nascerà tra il giovane e la bella Azucena. Quest'ultima, da quando è stata improvvisamente lasciata dal suo fidanzato, ha iniziato giorno dopo giorno ad avvicinarsi al nipote di Inma, il quale sta provando in tutti i modi a fare breccia nel cuore della figlia di Hortensia. Il giovane, stando alle, riuscirà nella sua impresa e ben presto Azucena capirà di ricambiare l'interesse di, ma qualcosa turberà la loro serenità. Claudia, infatti, bacerà davanti alla Rubio il figlio die questo provocherà l'ira della giovane, che si sentirà presa in giro e si allontanerà da lui. Poco dopo, però, ...

