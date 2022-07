Una Vita anticipazioni: Genoveva cade a terra, la vendetta ha inizio (Di martedì 19 luglio 2022) Nelle prossime puntate di Una Vita Genoveva Salmeron si sentirà male e cadrà a terra malamente. Cosa sta accadendo alla dark lady? Genoveva sviene, Una Vita (Rtve.es screenshot)Genoveva Salmeron non sa chi ha sposato, ma suo marito le mostrerà di essere più perfido di lei. Scopriamo insieme cosa accadrà ai protagonisti di Una Vita, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Genoveva Salmeron è stata da sempre la compagna innamoratissima di Felipe Alvarez Hermoso. Da quando la soap spagnola ha fatto il salto temporale di qualche tempo, l’avvocato è impazzito e Lolita si sta occupando di lui. La locandiera ha assunto per lui Dory, un’infermiera di cui inizialmente Felipe non ... Leggi su direttanews (Di martedì 19 luglio 2022) Nelle prossime puntate di UnaSalmeron si sentirà male e cadrà amalamente. Cosa sta acndo alla dark lady?sviene, Una(Rtve.es screenshot)Salmeron non sa chi ha sposato, ma suo marito le mostrerà di essere più perfido di lei. Scopriamo insieme cosa accadrà ai protagonisti di Una, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful.Salmeron è stata da sempre la compagna innamoratissima di Felipe Alvarez Hermoso. Da quando la soap spagnola ha fatto il salto temporale di qualche tempo, l’avvocato è impazzito e Lolita si sta occupando di lui. La locandiera ha assunto per lui Dory, un’infermiera di cui inizialmente Felipe non ...

