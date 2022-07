Una vita anticipazioni: David salva Valeria da lui (Di martedì 19 luglio 2022) Una vita anticipazioni, David salva Valeria da lui: cosa succede ai due nella nuova puntata della telenovela, le novità. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una vita, in onda come di consueto dopo Beautiful. La situazione sembra mettersi davvero malissimo per Valeria, in balìa degli attacchi di Genoveva e delle avances di Aurelio. David torna e salva Valeria: ecco cosa succede.Lasciata sola da David, la pianista ha scoperto la verità su Rodrigo Lluch da Genoveva e, proprio quando voleva spiegazioni da Aurelio, è stata quasi aggredita; cosa succede nella nuova puntata? Ecco le anticipazioni. Una ... Leggi su formatonews (Di martedì 19 luglio 2022) Unada lui: cosa succede ai due nella nuova puntata della telenovela, le novità. Come ogni giorno, vi riportiamo leper la nuova puntata di Una, in onda come di consueto dopo Beautiful. La situazione sembra mettersi davvero malissimo per, in balìa degli attacchi di Genoveva e delle avances di Aurelio.torna e: ecco cosa succede.Lasciata sola da, la pianista ha scoperto la verità su Rodrigo Lluch da Genoveva e, proprio quando voleva spiegazioni da Aurelio, è stata quasi aggredita; cosa succede nella nuova puntata? Ecco le. Una ...

