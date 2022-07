Una Vita, anticipazioni 20 luglio: Azucena fa una scenata di gelosia a Guillermo. Hortensia e Rosina tramano (Di martedì 19 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 20 luglio: nella puntata di domani vedremo che ci sarà un momento di tensione tra Azucena e Guillermo a causa di Claudia, ma poi il figlio di Pascual trova il modo per riappacificarsi con la figlia di Hortensia. A proposito di quest’ultima, però, cerca con Rosina di separare i due giovani. Una Vita, anticipazioni 20 luglio: Azucena affronta Guillermo riguardo a Claudia. Lui chiarisce e le presenta un invito Azucena è rimasta infastidita da alcuni comportamenti troppo intimi di Guillermo con Claudia e ne chiede conto al ragazzo. Lui risponde all’amata che è stato tutto un equivoco e, avendo finalmente la prova dell’interesse ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 19 luglio 2022) Una20: nella puntata di domani vedremo che ci sarà un momento di tensione traa causa di Claudia, ma poi il figlio di Pascual trova il modo per riappacificarsi con la figlia di. A proposito di quest’ultima, però, cerca condi separare i due giovani. Una20affrontariguardo a Claudia. Lui chiarisce e le presenta un invitoè rimasta infastidita da alcuni comportamenti troppo intimi dicon Claudia e ne chiede conto al ragazzo. Lui risponde all’amata che è stato tutto un equivoco e, avendo finalmente la prova dell’interesse ...

Pubblicità

Pontifex_it : La parola di Gesù è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libera dalle opacità del male, appaga… - RaiNews : Una settimana dopo l’attentato a Paolo Borsellino, la testimone di giustizia #RitaAtria viene trovata senza vita. A… - vaticannews_it : Oltre 80 leader religiosi e studiosi dai 5 continenti a confronto a #nairobi, in #Kenya, per il secondo Congresso c… - selishardliquor : RT @Iperborea_: Non so se reggerò per sette mesi con il primo blocco costantemente occupato dalla famiglia Maradona, le sorelle che arriver… - DelsantoRaf : RT @VITAnonprofit: #Sanità, gli eroi della pandemia rischiano di diventare reduci -