Una panchina gigante con vista mozzafiato sul panorama del Cilento (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti. Proprio a fianco ad un vigneto. La Big Bench n.229 è stata inaugurata a Moio della Civitella, in provincia di Salerno, in località Villanova. Come ha sottolineato il designer americano Chris Bangle, il promotore della prima panchina così particolare, realizzata nel 2010 sul terreno della Borgata a Clavewsana, nelle Langhe, sua residenza e studio, come installazione affacciata sul paesaggio e accessibile ai visitatori, si punta a “riscoprire l’arte della meraviglia osservando il territorio con occhi diversi”. Ecco che nel Cilento arriva la prima grande panchina fruibile gratuitamente da tutti. Promotore dell’iniziativa è Riccardo Ruggiero, un imprenditore che svolge la sua attività a Padova e che per amore della sua terra ha voluto promuovere e finanziare questa iniziativa. E, come spiega Candido Troncone, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti. Proprio a fianco ad un vigneto. La Big Bench n.229 è stata inaugurata a Moio della Civitella, in provincia di Salerno, in località Villanova. Come ha sottolineato il designer americano Chris Bangle, il promotore della primacosì particolare, realizzata nel 2010 sul terreno della Borgata a Clavewsana, nelle Langhe, sua residenza e studio, come installazione affacciata sul paesaggio e accessibile ai visitatori, si punta a “riscoprire l’arte della meraviglia osservando il territorio con occhi diversi”. Ecco che nelarriva la prima grandefruibile gratuitamente da tutti. Promotore dell’iniziativa è Riccardo Ruggiero, un imprenditore che svolge la sua attività a Padova e che per amore della sua terra ha voluto promuovere e finanziare questa iniziativa. E, come spiega Candido Troncone, ...

Pubblicità

Darkness : Fa così caldo che mi stavano sudando pure le orecchie fino a quando non mi sono seduta su una panchina sotto l'albe… - anteprima24 : ** Una panchina gigante con vista mozzafiato sul panorama del #Cilento ** - maurizio_pa_949 : @makkox @ilfoglio_it Certo che con una panchina assortita a disposizione #Renzi #DiMaio #Calenda #Salvini… - alfonso_farina : RT @LaFrauMi1: ?? seduta con le mani in mano sopra una panchina fredda (?) del metrò. Sono qui che aspetto quello delle sette e trenta chius… - blooperiod : no è okay l’ho presa bene its fine *cut to me che piango da sola su una panchina del parco ascoltando wonderwall* -