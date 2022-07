Una cascata di emozioni per Alessandra Amoroso: “Mi ha stesa” (Di martedì 19 luglio 2022) La diminuzione delle misure restrittive contro il Covid-19 ha permesso agli artisti di tornare ad esibirsi. Anche Alessandra Amoroso, così come molti dei suoi colleghi, ha deciso di festeggiare questo momento con una performance in grande stile. In un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato delle emozioni provate durante il suo ultimo concerto a San Siro. Per lei è stato un passaggio indimenticabile, anche se non sono mancate le critiche. Alessandra Amoroso parla del suo concerto: “Momento di liberazione” Alessandra Amoroso, nel corso degli anni, è riuscita a conquistare l’affetto dei fan. È stata la vittoria ad Amici, ottenuta nel 2009, a lanciare la sua carriera da cantante. Ogni volta che sale sul palco prova delle emozioni ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 luglio 2022) La diminuzione delle misure restrittive contro il Covid-19 ha permesso agli artisti di tornare ad esibirsi. Anche, così come molti dei suoi colleghi, ha deciso di festeggiare questo momento con una performance in grande stile. In un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato delleprovate durante il suo ultimo concerto a San Siro. Per lei è stato un passaggio indimenticabile, anche se non sono mancate le critiche.parla del suo concerto: “Momento di liberazione”, nel corso degli anni, è riuscita a conquistare l’affetto dei fan. È stata la vittoria ad Amici, ottenuta nel 2009, a lanciare la sua carriera da cantante. Ogni volta che sale sul palco prova delle...

Pubblicità

tuttopuntotv : Una cascata di emozioni per Alessandra Amoroso: “Mi ha stesa” #AlessandraAmoroso #Amici - MauroPelizzoni2 : @danielebanfi83 Vede Banfi il problema sta nella bulimia social/mediatica dei medici in era Covid Prima non avreste… - alice_ledda_ : @alexsdado @sono_paola @tiziueb @StefanoBerto83 @itosettiMD_MBA @Patriziapattys @dianacalibana Esatto questo e' un… - napoIetana : RT @9OSTBRATZ: i'm touch starved ecco. nella maniera più vergognosa. ho bisogno di una cascata di bacini asap eppure so che non avrò mai un… - 9OSTBRATZ : i'm touch starved ecco. nella maniera più vergognosa. ho bisogno di una cascata di bacini asap eppure so che non av… -