Una “buona” cena sotto le stelle del Monferrato (Di martedì 19 luglio 2022) Che posso farci, sono felice. Sono più sterminato dell’erba nelle praterie Ciò che il poeta Pablo Neruda dipinge come una sorta di materialismo mistico – in questi pochi versi tratti dalla poesia Ode al giorno felice – trasporta il nostro sguardo verso un mondo che pone al centro del suo indagare non più direttamente l’uomo ma la natura che lo circonda, se mai fra le due cose ci fosse differenza. Con questo stesso spirito a Moncalvo, nel cuore del Monferrato, c’è un luogo davvero unico dove questa unione tra corpo e natura non è solo declamata, ma viene ogni giorno celebrata. Stiamo parlando di Orsolina28 art foundation: un centro internazionale per la danza, una residenza artistica per ballerini professionisti, ma anche sede di workshop e masterclass aperti a tutti, teatro all’aperto, il tutto circondato da ventimila metri quadri di terra coltivata secondo i principi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 luglio 2022) Che posso farci, sono felice. Sono più sterminato dell’erba nelle praterie Ciò che il poeta Pablo Neruda dipinge come una sorta di materialismo mistico – in questi pochi versi tratti dalla poesia Ode al giorno felice – trasporta il nostro sguardo verso un mondo che pone al centro del suo indagare non più direttamente l’uomo ma la natura che lo circonda, se mai fra le due cose ci fosse differenza. Con questo stesso spirito a Moncalvo, nel cuore del, c’è un luogo davvero unico dove questa unione tra corpo e natura non è solo declamata, ma viene ogni giorno celebrata. Stiamo parlando di Orsolina28 art foundation: un centro internazionale per la danza, una residenza artistica per ballerini professionisti, ma anche sede di workshop e masterclass aperti a tutti, teatro all’aperto, il tutto circondato da ventimila metri quadri di terra coltivata secondo i principi ...

Pubblicità

teatrolafenice : Stasera vi suggeriamo l'ascolto dell'Ouverture dal 'Sogno di una notte di mezza estate' di Mendelssohn. Kurt Masur,… - FrancescoLollo1 : Il Partito Democratico fuori dal Governo sarebbe una buona notizia per gli italiani. #ElezioniSubito - TvTalk_Rai : Noi ci prendiamo una pausa per tornare più in forma di prima. La prossima stagione sarà fantastica! Ci rivediamo qu… - PinoTor64 : RT @PinoTor64: @Gennarocp Anche se tutti noi abbiamo una spina nel fianco , Amore chiama Amore @Pontifex_it @SMSNEWSOFFICIAL buona giorna… - PinoTor64 : @Gennarocp Anche se tutti noi abbiamo una spina nel fianco , Amore chiama Amore @Pontifex_it @SMSNEWSOFFICIAL buona giornata a tutti -