Un posto al sole: Ornella è completamente senza parole (Di martedì 19 luglio 2022) Un posto al sole, Ornella scopre che tra Elvira e Raffaele potrebbe esserci molto più di un'amicizia. Intanto Riccardo chiede a Rossella di andare a convivere . Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Ornella capisce che tra Raffaele ed Elvira c'è qualcosa che va oltre l'amicizia e inizia ad indagare. (web)La dottoressa comincia a sospettare che suo marito l'abbia tradita. Intanto, Riccardo propone a Rossella di andare a vivere insieme ma lei non è per nulla entusiasta. Mariella infine continua a pensare di essere antipatica ad Angela e a Serena. Un posto al sole: Ornella crede che suo marito la tradisca Le anticipazioni di Un posto al ...

