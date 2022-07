Un Posto Al Sole anticipazioni: faccia a faccia con la rivale, Elvira nei guai (Di martedì 19 luglio 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Elvira avrà molte preoccupazioni e passerà un momento delicato. Cosa le accadrà? Elvira Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Un Posto Al Sole va avanti con forti emozioni e sarà coinvolta nuovamente anche Elvira. Vediamo insieme che cosa accadrà alla protagonista della soap napoletana, che va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento di Un Posto Al Sole, Raffaele si trova con le spalle al muro. Il portiere ha trascorso un momento molto difficile quando ha dovuto rivelare ad Eugenio Nicotera tutta la verità su quanto accaduto nelle ultime settimane. Dopo aver ricevuto ... Leggi su direttanews (Di martedì 19 luglio 2022) Nelle prossime puntate di UnAlavrà molte preoccupazioni e passerà un momento delicato. Cosa le accadrà?UnAl(Raiplay screenshot)UnAlva avanti con forti emozioni e sarà coinvolta nuovamente anche. Vediamo insieme che cosa accadrà alla protagonista della soap napoletana, che va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento di UnAl, Raffaele si trova con le spalle al muro. Il portiere ha trascorso un momento molto difficile quando ha dovuto rivelare ad Eugenio Nicotera tutta la verità su quanto accaduto nelle ultime settimane. Dopo aver ricevuto ...

Pubblicità

mendeiev : @LiciaRonzulli Avranno letto la costituzione Italiana, l'hanno seguita alla regola. Non l'hanno tradita per un posto al sole pfizer. - Gianluc68325330 : RT @LidaSezOlbia: #Gigia viveva in un posto bellissimo, acqua fresca, cibo sempre a disposizione, una comoda cuccia fronte sole... Povera s… - Quattromania1 : ?? La famosa attrice di Un posto al sole nei guai ?? I dettagli #19luglio2022 - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #25esima #serie di #unpostoalsole con la puntata in onda al mattino su @RaiPremium online… - lindaeciao : @romanpastore00 O povero conjone In cerca di un posto al sole. Sei giovane e da immaturo sei passato va essere marc… -