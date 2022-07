Un piano per ridurre il fabbisogno di gas nelle case (Di martedì 19 luglio 2022) Un nuovo studio di Enea mostra come risparmiare 2,7 miliardi di metri cubi annui di gas a uso domestico con alcune misure. Ma con impianti più efficienti e piccole accortezze quotidiane si potrebbe fare molto di meglio Leggi su wired (Di martedì 19 luglio 2022) Un nuovo studio di Enea mostra come risparmiare 2,7 miliardi di metri cubi annui di gas a uso domestico con alcune misure. Ma con impianti più efficienti e piccole accortezze quotidiane si potrebbe fare molto di meglio

Pubblicità

Ettore_Rosato : Bene l’accordo con l’#Algeria su fornitura di #gas Diventerà nostro primo mercato di approvvigionamento al posto de… - Gazzetta_it : Mourinho, Dybala, soldi, stadio: il piano Friedkin per far diventare grande la Roma - La rubrica Sport&Business di… - sbonaccini : @ettore_licheri Per quale motivo i rifiuti prodotti a Roma non volete smaltirli nel vostro territorio ma pretendete… - FabioFalsitta : Che dire le immagini parlano da sole ???????????????? Manifestazione per chiedere a Draghi di restare. MILIONI E MILIONI d… - NandoBocchetti : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Manovre da asilo per ingabbiare Draghi Il piano del Pd per non perdere il potere si rid… -