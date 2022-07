Un nuovo arrivo in famiglia a 70 anni: che gioia per l’icona della musica (Di martedì 19 luglio 2022) La star del rock da generazioni a 72 anni finalmente ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: è diventato nonno di una splendida bambina qualche giorno fa. Se non siete pronti per il momento “vecchiaia e nostalgia“, questo articolo potrebbe farvi male, molto male. Nel caso in cui invece vogliate essere più coraggiosi e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 19 luglio 2022) La star del rock da generazioni a 72finalmente ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: è diventato nonno di una splendida bambina qualche giorno fa. Se non siete pronti per il momento “vecchiaia e nostalgia“, questo articolo potrebbe farvi male, molto male. Nel caso in cui invece vogliate essere più coraggiosi e L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Radio1Rai : ??#CircoMassimo L'arrivo dell'attrice Angelina #Jolie al concerto dei #Maneskin. La star di Hollywood, in Italia per… - team_world : No, #HarryStyles non è approdato su OnlyFans ?? quei piedi (trovi il video qui ??) annunciano l'arrivo del VIDEO UFF… - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Eurasia Motor Company sbarca in Italia: a fine 2023 in arrivo anche il Suv elettrico: Presentazione ufficiale, presso le… - MrGadgetTech : Eurasia Motor Company sbarca in Italia: a fine 2023 in arrivo anche il Suv elettrico: Presentazione ufficiale, pres… - Maria_emiliaco : RT @italianarmyfam_: ?? L'app Weverse è stata aggiornata con un nuovo look e nuove funzionalità, inclusi profili dei singoli membri e una fu… -