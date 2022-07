Un incendio blocca i treni dell'Alta Velocità nella tratta Roma-Firenze (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Circolazione ferroviaria interrotta, dalle16.55, fra Chiusi e Orvieto sulla linea Alta Velocità Firenze - Roma e sulla convenzionale per un incendio in prossimità dei binari che sta interessando la zona. Sono coinvolti i treni AV sulla direttrice Torino-Salerno e sulle direttrici per Venezia e Verona. Ritardi e cancellazioni anche per i treni regionali sulla Roma-Firenze convenzionale. In attesa che sia autorizzata la ripresa della circolazione, Rfi e le imprese di trasporto coinvolte si sono attivate sul fronte dell'informazione e dell'assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Circolazione ferroviaria interrotta, dalle16.55, fra Chiusi e Orvieto sulla lineae sulla convenzionale per unin prossimità dei binari che sta interessando la zona. Sono coinvolti iAV sulla direttrice Torino-Salerno e sulle direttrici per Venezia e Verona. Ritardi e cancellazioni anche per iregionali sullaconvenzionale. In attesa che sia autorizzata la ripresaa circolazione, Rfi e le imprese di trasporto coinvolte si sono attivate sul fronte'informazione e'assistenza ai viaggiatori eriprogrammazione'offerta ferroviaria.

