Un altro domani | Patricia è un’assassina!

(Di martedì 19 luglio 2022) Le anticipazioni di Unci fanno sapere che dietro la morte di Augustina c’è la perfidaUna nuova puntata attende i fan di Un alto. Ieri abbiamo assistito alla morte tragica di Augustina e proprio sulla donna nell’episodio odierno scopriremo grandi novità. Carmen infatti capisce subito che qualcosa non va e capisce che dietro la sua morte c’è la mano di. Intanto, Julia scopre che sua madre l’ha sottratta a Tirso di proposito.ha ucciso augustina (web)Nei precedenti episodi abbiamo visto Julia e Tirso litigare pesantemente. La giovane non ha gradito che l’amico l’ha mollata nel pieno della festa. Intanto, gli amici di Ribero mettono in giro una strana voce: nel dettaglio dicono che Maria è innamorata dell’amica Cloe. ...

Pubblicità

riccardomagi : Alla Camera è così pieno di priorità che questa settimana i lavori d'aula termineranno domani sera, mercoledì. Com… - WSMN00 : Ieri Pedullà e oggi tocca a quest'altro fallito. Domani chi sarà? Forse il lancia accendini, vedremo - stebellentani : @cuchu09776830 @robylum intanto auguroni! spiego cosa intendo: non è che 'la scienza' è quello che si decide da un… - BobOfMeddle : @gervix4 @FusatoRiccardo Sopratutt9 se quell'altro da 6 mesi ti dice 'domani ti porto i soldi..tranquillo' - Filomen83869405 : RT @EnzaLupo6: Buongiorno ? Ieri è il passato da ricordare domani è il futuro da sognare. Oggi è un'altro giorno da nn sprecare x gli stron… -

...colore. Resta da piegare la resistenza del Bruges, che è allo stesso modo convinto: per cedere De Ketelaere vuole incassare trentacinque milioni e magari anche i bonus. Oggi è così,...Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Una Vita , Une Terra Amara che andranno in onda oggi, 19 luglio 2022 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo ...L'ex presidente Rajapaksa ha dichiarato di aver fatto "il massimo" per evitare il disastro economico dello Sri Lanka ...Oltre cinquanta ricette per l’estate, le migliori di Cook, quelle più semplici ma anche le più amate dagli affezionati lettori del mensile di cibo del Corriere della Sera. Fanno parte de Il ricettario ...