Un altro domani anticipazioni 18 e 19 luglio 2022, Carmen vuole scoprire la verità (Di martedì 19 luglio 2022) Nelle puntate di Un altro domani in onda il 18 e 19 luglio 2022 Carmen ascolterà con attenzione le parole del medico che ha constatato il decesso di Agustina. Il dottore le dice chiaramente che la morte della tata non è avvenuta per cause naturali, ma che le sono stati somministrati farmaci nel modo sbagliato. E' a questo punto che la Cruz inizia a sospettare che dietro a tutto ci sia la mano di Patricia. Gli episodi della soap spagnola già trasmessi, sono disponibili on demand sul sito Mediaset Infinity. Amici, è gelo con Emma Marrone: Elodie spiega perché è finita la loro amicizia Da tempo Emma ed Elodie non si mostrano più assieme mentre un tempo erano inseparabili: la cantante romana spiega il perchà©

