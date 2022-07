ULTIM’ORA – Accordo raggiunto tra Torino e Juventus per Bremer: i dettagli (Di martedì 19 luglio 2022) Non è arrivata ancora l’ufficialità, ma pare a tutti gli effetti che Gleison Bremer sarà un calciatore della Juventus. La società bianconera ha infatti battuto la concorrenza agguerrita dell‘Inter e potrà contare sulle prestazioni sportive di quello che è stato il miglior difensore dello scorso campionato di Serie A. In questi ultimi minuti, infatti, stanno arrivando sempre più notizie che danno per certo il passaggio del brasiliano nelle file della formazione bianconera, ultima ma sicuramente non meno importante la notizia riportata da DAZN che annuncia l’imminente abbandono del ritiro granata da parte di Bremer ovviamente per raggiungere la Continassa e svolgere le classiche visite di rito. Bremer Calciomercato Juventus Anche Sky Sport ha annunciato che il patron Cairo ha accettato ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 luglio 2022) Non è arrivata ancora l’ufficialità, ma pare a tutti gli effetti che Gleisonsarà un calciatore della. La società bianconera ha infatti battuto la concorrenza agguerrita dell‘Inter e potrà contare sulle prestazioni sportive di quello che è stato il miglior difensore dello scorso campionato di Serie A. In questi ultimi minuti, infatti, stanno arrivando sempre più notizie che danno per certo il passaggio del brasiliano nelle file della formazione bianconera, ultima ma sicuramente non meno importante la notizia riportata da DAZN che annuncia l’imminente abbandono del ritiro granata da parte diovviamente per raggiungere la Continassa e svolgere le classiche visite di rito.CalciomercatoAnche Sky Sport ha annunciato che il patron Cairo ha accettato ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, ACCORDO RAGGIUNTO CON IL TORINO PER BREMER Accettata l'offerta bianconera di 40 milioni… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Accordo raggiunto tra Juve e Bayern per De Ligt: operazione da oltre 80 milioni ? ?… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #DELIGT, ACCORDO VERBALE RAGGIUNTO TRA #JUVENTUS E #BAYERN: RILANCIO DEI TEDESCHI DA OLTRE 80 MI… - whtylly : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, ACCORDO RAGGIUNTO CON IL TORINO PER BREMER Accettata l'offerta bianconera di 40 milioni + 7 di bo… - SPalermo91 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, ACCORDO RAGGIUNTO CON IL TORINO PER BREMER Accettata l'offerta bianconera di 40 milioni + 7 di bo… -

Calciomercato Juventus, ultim'ora Bremer: accordo imminente Calciomercato Juventus, si va verso l'accordo per il centrale difensivo. Ultimatum alla rivale di Serie A. Sono ore roventi per l'operazione in difesa. I bianconeri si stanno avviando per chiudere la trattativa che porterebbe il centrale ... Mercato calciatori: Ibrahimovic, Dybala, de Ligt... chi entra, chi esce ...15 "AC Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo ... è sicuro - salvo colpi di scena dell'ultim'ora - che il centrale ... Calciomercato Juventus, si va verso l'per il centrale difensivo. Ultimatum alla rivale di Serie A. Sono ore roventi per l'operazione in difesa. I bianconeri si stanno avviando per chiudere la trattativa che porterebbe il centrale ......15 "AC Milan è lieto di annunciare di aver concluso un... è sicuro - salvo colpi di scena dell'- che il centrale ...