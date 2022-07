Ultime Notizie – Vezzali a Malagò, “riforma lavoro sportivo frutto coinvolgimento tutte componenti, incluso il Coni” (Di martedì 19 luglio 2022) “Rimango veramente stupita dalle dichiarazioni del presidente Malagò al punto che credo non sia adeguatamente informato. La riforma è il frutto del totale coinvolgimento di tutte le componenti sportive, incluso il Coni, oltre che della condivisione con le parti politiche, e proprio grazie a questo sforzo comune abbiamo evitato che il decreto sul lavoro sportivo, come originariamente concepito, mettesse in ginocchio dal primo gennaio 2023 il mondo dello sport”. Lo ha dichiarato la Sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta svoltasi oggi sulla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) “Rimango veramente stupita dalle dichiarazioni del presidenteal punto che credo non sia adeguatamente informato. Laè ildel totaledilesportive,il, oltre che della condivisione con le parti politiche, e proprio grazie a questo sforzo comune abbiamo evitato che il decreto sul, come originariamente concepito, mettesse in ginocchio dal primo gennaio 2023 il mondo dello sport”. Lo ha dichiarato la Sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del, Giovanni, al termine della Giunta svoltasi oggi sulla ...

