Ultime Notizie – Senza governo sale lo spread, quanto pesa l’instabilità di una crisi (Di martedì 19 luglio 2022) La crisi di governo sta per vivere il suo passaggio decisivo, con le comunicazioni del premier Mario Draghi al Senato e alla Camera di mercoledì e il conseguente voto di fiducia, e restano accesi i riflettori sulla reazione dei mercati. Due i parametri da monitorare, l’andamento di Piazza Affari in relazione alle altre Borse europee, e l’andamento dello spread, il differenziale tra il Btp decennale e l’omologo Bund tedesco. Il fattore che più li influenza, in passaggi come quello che si sta vivendo in queste ore, è l’instabilità politica. E’ l’incertezza a determinare storicamente le fasi di maggiore fibrillazione finanziaria, aprendo varchi in cui si infila la speculazione. Un’analisi di Gabriel Debach, market analyst di eToro, mette in fila i dati che descrivono il rapporto tra la durata dei governi e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Ladista per vivere il suo passaggio decisivo, con le comunicazioni del premier Mario Draghi al Senato e alla Camera di mercoledì e il conseguente voto di fiducia, e restano accesi i riflettori sulla reazione dei mercati. Due i parametri da monitorare, l’andamento di Piazza Affari in relazione alle altre Borse europee, e l’andamento dello, il differenziale tra il Btp decennale e l’omologo Bund tedesco. Il fattore che più li influenza, in passaggi come quello che si sta vivendo in queste ore, èpolitica. E’ l’incertezza a determinare storicamente le fasi di maggiore fibrillazione finanziaria, aprendo varchi in cui si infila la speculazione. Un’analisi di Gabriel Debach, market analyst di eToro, mette in fila i dati che descrivono il rapporto tra la durata dei governi e ...

