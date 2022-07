Ultime Notizie – Sebastian Haller ha tumore a testicoli, attaccante Borussia Dortmund si ferma (Di martedì 19 luglio 2022) All’attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller è stato diagnosticato un tumore ai testicoli, come ha comunicato il club della Bundesliga. Il Dortmund ha detto che Haller non si sentiva bene dopo l’allenamento di lunedì e che gli esami hanno poi rivelato il tumore. Ha lasciato il ritiro pre-stagionale della squadra in Svizzera e nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori esami presso una struttura medica specialistica. “Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti gli altri”, ha detto il direttore sportivo Sebastian Kehl. “L’intera famiglia BVB spera che Sebastien si riprenda il prima possibile e che possiamo abbracciarlo di nuovo presto. Faremo tutto il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) All’delSebastienè stato diagnosticato unai, come ha comunicato il club della Bundesliga. Ilha detto chenon si sentiva bene dopo l’allenamento di lunedì e che gli esami hanno poi rivelato il. Ha lasciato il ritiro pre-stagionale della squadra in Svizzera e nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori esami presso una struttura medica specialistica. “Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastiene per tutti gli altri”, ha detto il direttore sportivoKehl. “L’intera famiglia BVB spera che Sebastien si riprenda il prima possibile e che possiamo abbracciarlo di nuovo presto. Faremo tutto il ...

