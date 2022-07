Ultime Notizie – Omicidio Anzio | 20enne si costituisce a Roma

(Di martedì 19 luglio 2022) Un giovane di circa 20 anni si è costituito questa sera aper l’del pugile Leonardo Muratovic, ucciso nella notte tra sabato e domenica davanti a un locale di. Il ragazzo si è presentato alla Stazione dei Carabinieri diGianicolense accompagnato dal fratello. Ora sarà sentito da Carabinieri e Squadra mobile. Muratovic è stato colpito da varie coltellate ed è morto poco dopo in ospedale dove è stato trasportato dal 118 in gravissime condizioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : ?? #Unicef: «Il persistere della guerra continua a mettere sempre più a rischio la vita dei bambini ucraini, intrapp… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - TuttoASRoma : DYBALA Assiste alla partita in tribuna con la maglia della Roma (FOTO) - GiuseppeMirone5 : @baffi_francesco Dopo le notizie delle ultime ore penso che la Meloni quando deve riunire i suoi fa prima a convoca… -

Leggi anche > Guerra in Ucraina, le. Putin a Teheran, vertice con Erdogan: vicina intesa su grano ucraino Chef ucraino apre a Londra un ristorante con personale scappato dalla guerra: ...Il presidente del Consiglio a colloquio per circa un'ora con la delegazione del centrodestra. Domani voto a Palazzo Madama alle 9.30. Ipotesi chiama alle 19.40. Poi palla a Montecitorio il giorno ...Demet Ozdemir dopo aver contratto il Covid-19 è tornata negativa ed è pronta a tornare sul set per iniziare a girare il secondo film per Netflix, Love Tactics 2. Il 28 agosto dovrebbe anche sposarsi a ...Roma e Napoli restano sulle tracce di Solbakken: il giocatore non ha ancora deciso. E oggi era in Italia Ola Solbakken resta uno dei giocatori sul taccuino di Napoli e Roma. L'attaccante norvegese di ...