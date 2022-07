Ultime Notizie – Meteo, con anticiclone Apocalisse 4800 nuovi record di caldo su mezza Europa (Di martedì 19 luglio 2022) L’anticiclone Apocalisse 4800 arriva in Italia e su mezza Europa. Sul nostro Paese ci attendiamo picchi di 40/42°C al Nord e su parte del centro tirrenico. Il versante adriatico ed il sud vivranno una fase più calda dal weekend in poi, mentre Nord e Centro già da domani proveranno i brividi dei 40/42°. Il clima dunque è già cambiato: numerose proiezioni scientifiche indicavano il 2050 come l’anno del Cambiamento Climatico estremo con temperature fino a 40°C all’ombra anche sul Nord Europa, in particolare sulle Isole Britanniche. Ebbene con 28 anni di anticipo, dopo siccità, incendi, 45°C diffusi su mezza Europa, ecco che la ‘profezia’ si avvera: il caldo nordafricano raggiunge anche la Terra d’Albione, l’Inghilterra, con valori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) L’arriva in Italia e su. Sul nostro Paese ci attendiamo picchi di 40/42°C al Nord e su parte del centro tirrenico. Il versante adriatico ed il sud vivranno una fase più calda dal weekend in poi, mentre Nord e Centro già da domani proveranno i brividi dei 40/42°. Il clima dunque è già cambiato: numerose proiezioni scientifiche indicavano il 2050 come l’anno del Cambiamento Climatico estremo con temperature fino a 40°C all’ombra anche sul Nord, in particolare sulle Isole Britanniche. Ebbene con 28 anni di anticipo, dopo siccità, incendi, 45°C diffusi su, ecco che la ‘profezia’ si avvera: ilnordafricano raggiunge anche la Terra d’Albione, l’Inghilterra, con valori ...

