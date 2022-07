Ultime Notizie – Leucemia, dalla svolta imatinib al sogno della cura senza chemio (Di martedì 19 luglio 2022) Ripercorre le tappe fondamentali della ricerca ventennale – tutta italiana – che con l’impiego di un inibitore delle tirosin-chinasi (Tki) ha portato al cambiamento radicale nel trattamento e nella prognosi dei pazienti con Leucemia acuta linfoblastica Philadelphia-positiva (Lal Ph+) un articolo pubblicato recentemente sul ‘New England Journal of Medicine’ (Nejm) a firma di Robin Foà e Sabina Chiaretti dell’Università La Sapienza di Roma. Quando, circa vent’anni fa, la Leucemia acuta linfoblastica (Lal) associata a un’alterazione del cromosoma Philadelphia (Ph+) era ‘un male incurabile’ – ricorda l’ateneo – è stato sperimentato in Italia, per la prima volta, l’imatinib, primo di una nuova classe di farmaci antitumorali mirati, i Tki. Trattandosi di un approccio terapeutico rivoluzionario, nella prima ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Ripercorre le tappe fondamentaliricerca ventennale – tutta italiana – che con l’impiego di un inibitore delle tirosin-chinasi (Tki) ha portato al cambiamento radicale nel trattamento e nella prognosi dei pazienti conacuta linfoblastica Philadelphia-positiva (Lal Ph+) un articolo pubblicato recentemente sul ‘New England Journal of Medicine’ (Nejm) a firma di Robin Foà e Sabina Chiaretti dell’Università La Sapienza di Roma. Quando, circa vent’anni fa, laacuta linfoblastica (Lal) associata a un’alterazione del cromosoma Philadelphia (Ph+) era ‘un male inbile’ – ricorda l’ateneo – è stato sperimentato in Italia, per la prima volta, l’, primo di una nuova classe di farmaci antitumorali mirati, i Tki. Trattandosi di un approccio terapeutico rivoluzionario, nella prima ...

