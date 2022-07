Ultime Notizie – Governo | appello associazione industry Comunicazione e del Marketing | “Draghi resti”

(Di martedì 19 luglio 2022)a restare ala Marioda parte degli imprenditori delladellae del. “Obe Osservatorio Branded Entertainment, Adci Art Directors Club Italiano, Iaa Italy Chapter e Club degli Eventi – si legge in una nota – si uniscono ai tanti rappresentanti delle istituzioni, dell’associazionismo di categoria, delle parti politiche e sociali nell’esprimere il proprio richiamo alla responsabilità e alla prosecuzione del Presidente del Consiglio Mario, esortandolo a proseguire nel suo mandato. Come associazioni parte delladellae del, prendiamo posizione a favore della stabilità del. Con l’emergenza ...

Pubblicità

sole24ore : ?? #Unicef: «Il persistere della guerra continua a mettere sempre più a rischio la vita dei bambini ucraini, intrapp… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - gps72 : RT @GiovanniGattul2: Ho letto le ultime notizie sull'economia russa a cominciar dal super-rublo per finire all'impossibilità di trovare pat… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Inter, #Zhang nel mirino dei creditori: deve ripagare 250 milioni | #News -

TEMI: bambina cade finestra cade udineudine ospedale udineCede la grata della finestra, bambina di 4 anni cade da sette metri: è grave Si rompe la tubatura, fuga di gas a ...È caccia aperta ad Antonio Carillo , il boss di Pianura, scampato al blitz di qualche giorno fa. Considerato il capo di una delle due organizzazioni in lotta per il controllo delle attività illecite ...Mini-proroga di 20 giorni per lo sconto sui carburanti. Lo ha deciso il governo che, con decreto interministeriale, ha esteso fino al 21 agosto il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, ...Il capo dell'esercito israeliano visita per la prima volta il Marocco in un contesto di crescente tensione tra Rabat e l'Algeria.