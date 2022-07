Ultime Notizie – Essilorluxottica, un centro di ricerca per occhiali del futuro (Di martedì 19 luglio 2022) Un centro di ricerca per occhiali intelligenti. Per fare degli occhiali un’interfaccia per interagire con il mondo digitale, in grado di connettersi alla rete in modo autonomo. Essilorluxottica e il Politecnico di Milano danno vita al primo Essilorluxottica Smart Eyewear Lab, un centro di ricerca congiunto per progettare gli occhiali del futuro. L’accordo prevede un investimento di oltre 50 milioni di euro, con il centro che impiegherà a regime oltre cento tra ricercatori e scienziati. Il Lab, che avrà una durata iniziale di cinque anni, sarà situato nell’Innovation District, che il Politecnico di Milano sta sviluppando nel Parco dei Gasometri, nell’area di Bovisa a Milano. “Stiamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Undiperintelligenti. Per fare degliun’interfaccia per interagire con il mondo digitale, in grado di connettersi alla rete in modo autonomo.e il Politecnico di Milano danno vita al primoSmart Eyewear Lab, undicongiunto per progettare glidel. L’accordo prevede un investimento di oltre 50 milioni di euro, con ilche impiegherà a regime oltre cento tratori e scienziati. Il Lab, che avrà una durata iniziale di cinque anni, sarà situato nell’Innovation District, che il Politecnico di Milano sta sviluppando nel Parco dei Gasometri, nell’area di Bovisa a Milano. “Stiamo ...

