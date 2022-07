Ultime Notizie – Eni-Nigeria, procura generale rinuncia all’appello: assoluzione definitiva (Di martedì 19 luglio 2022) “Questo processo deve finire oggi perché non ha fondamento”. La procura generale di Milano rinuncia all’appello nei confronti dei 15 imputati, 13 persone e le società Eni e Shell, accusati di corruzione internazionale nel processo sulla presunta tangente da 1,092 miliardi di dollari che sarebbe stata versata dai due gruppi per aggiudicarsi la concessione da parte del governo della Nigeria dei diritti di esplorazione sul blocco Opl245. Una decisione che arriva dopo l’assoluzione in primo grado del 17 marzo 2021 – tutti assolti “perché il fatto non sussiste” – e che mette fine al processo penale. “Non c’è prova di nessun fatto rilevante in questo processo. Gli imputati che hanno patito un processo lungo 7 anni hanno diritto di vedere cessare immediatamente questa situazione che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) “Questo processo deve finire oggi perché non ha fondamento”. Ladi Milanonei confronti dei 15 imputati, 13 persone e le società Eni e Shell, accusati di corruzione internazionale nel processo sulla presunta tangente da 1,092 miliardi di dollari che sarebbe stata versata dai due gruppi per aggiudicarsi la concessione da parte del governo delladei diritti di esplorazione sul blocco Opl245. Una decisione che arriva dopo l’in primo grado del 17 marzo 2021 – tutti assolti “perché il fatto non sussiste” – e che mette fine al processo penale. “Non c’è prova di nessun fatto rilevante in questo processo. Gli imputati che hanno patito un processo lungo 7 anni hanno diritto di vedere cessare immediatamente questa situazione che ...

