Ultime Notizie – Crisi governo | Renzi | “Domani diremo tutto bene quel che finisce bene”

"Ho sentito Draghi? Gli incontri e le telefonate con il presidente del consiglio non si dicono, si fanno e si cercano di risolvere i problemi. Domani potremo dire tutto bene quel che finisce bene, qualcuno perde la faccia ma l'Italia non perde il governo". Così Matteo Renzi a In onda su La7 in vista delle comunicazioni con voto del premier che riferirà sulla Crisi di governo. "Conte ha fatto una figuraccia cosmica", "qualcuno Domani perderà la faccia ma l'Italia non perderà il governo", ha poi aggiunto il leader di Italia Viva. "Spero che Letta abbia capito che con i 5 stelle non si va da nessuna parte, anche se ho visto che c'è la corrente ...

