Ultime Notizie – Crisi governo | Meloni | “Da sondaggio Fratelli d’Italia al 23 | 8%”

(Di martedì 19 luglio 2022) “Ecco perché le stanno tentando tutte per evitare di tornare subito al voto…”. Lo scrive sulla sua pagina Fb Giorgia, postando un recentedi Swg che dà Fdi al 23,8 per cento. ”Ecco spiegato perché la sinistra ha così paura delle elezioni”, si legge nel post dove campeggia una foto dellaaccanto alla recente rilevazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Joao Pedro e De Jong e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimaner… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - lilly69y : Linda Evangelista è tornata ed è il nuovo volto di Fendi - Elle - Max_Alle : RT @lauranaka: 'L'#euro sta diventando la lira, la #Bce una bad bank. Italia tra i famosi peccatori del debito, #BCE smetta di acquistare s… -

Il Tar del Lazio bacchetta la dieta Life 120 e il suo ideatore Adriano Panzironi , che prometteva di allungare la vita fino a 120 anni . Nel 2019 l'emittente GM comunicazioni, che trasmetteva il ...Prima è stato il turno del Milan , con il mercato a rilento causa cambio di proprietà e rinnovi andati per le lunghe di Paolo Maldini e Frederic Massara . Adesso qualche delusione sul mercato - dopo ...Venerdì mattina partenza per il ritiro di Sefro. Sta per scattare la stagione della Recanatese e la società sta completando le ultime operazioni per l’allestimento dell’organico a disposizione di ...Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - L'importanza dei cammini per vivere le montagne è il titolo della quarta e ultima sessione del forum di Greenaccord.