Ultime Notizie – Crisi Governo, Fitch: “Per Italia periodo incerto anche se Draghi resta” (Di martedì 19 luglio 2022) La Crisi di Governo innescata dalla “dimissioni di Mario Draghi da Presidente del Consiglio a seguito di una spaccatura nel suo Governo di unità nazionale preludono a una maggiore incertezza politica anche se venissero evitate le elezioni anticipate”. Lo sottolinea l’agenzia Fitch in una nota, spiegando che “qualunque cosa accada, l’Italia è destinata ad entrare in un periodo politicamente incerto dopo quasi 18 mesi di relativa stabilità e l’attuazione di alcune riforme”. “anche se Draghi dovessere rimanere, ci aspettiamo che i partiti che lo sostengono cercheranno maggiore visibilità con l’avvicinarsi delle elezioni, amplificando le tensioni esistenti” sottolinea l’analisi. In particolare, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Ladiinnescata dalla “dimissioni di Marioda Presidente del Consiglio a seguito di una spaccatura nel suodi unità nazionale preludono a una maggiore incertezza politicase venissero evitate le elezioni anticipate”. Lo sottolinea l’agenziain una nota, spiegando che “qualunque cosa accada, l’è destinata ad entrare in unpoliticamentedopo quasi 18 mesi di relativa stabilità e l’attuazione di alcune riforme”. “sedovessere rimanere, ci aspettiamo che i partiti che lo sostengono cercheranno maggiore visibilità con l’avvicinarsi delle elezioni, amplificando le tensioni esistenti” sottolinea l’analisi. In particolare, ...

