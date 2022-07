Ultime Notizie – Crisi governo, Draghi domani in Senato alle 9.30 (Di martedì 19 luglio 2022) Mario Draghi si recherà in Senato domani mattina alle 9.30 per le sue comunicazioni con voto, riferendo sulla Crisi di governo. E’ quanto avrebbe deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Il premier, inoltre, depositerà il testo del discorso alla Camera prima dell’inizio del dibattito a Palazzo Madama. L’eventuale voto, dopo le comunicazioni del premier, e la replica successiva alla discussione in Aula, potrebbe avvenire intorno alle 19. Questa mattina il presidente del Consiglio è stato al Quirinale per un incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Un faccia a faccia, si apprende, che “rientra nelle consuete interlocuzioni, tanto più in fasi delicate come l’attuale, e all’indomani del viaggio in Algeria”. Colloquio anche con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Mariosi recherà inmattina9.30 per le sue comunicazioni con voto, riferendo sulladi. E’ quanto avrebbe deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Il premier, inoltre, depositerà il testo del discorso alla Camera prima dell’inizio del dibattito a Palazzo Madama. L’eventuale voto, dopo le comunicazioni del premier, e la replica successiva alla discussione in Aula, potrebbe avvenire intorno19. Questa mattina il presidente del Consiglio è stato al Quirinale per un incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Un faccia a faccia, si apprende, che “rientra nelle consuete interlocuzioni, tanto più in fasi delicate come l’attuale, e all’indel viaggio in Algeria”. Colloquio anche con ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - VesuvioLive : Vino dai vigneti di Pompei e azienda agricola: il Parco cerca nuovi partner - Franc_Pon : Ultime notizie! Trovata in zona deserta dell’Algeria una eccezionale grotta con l’eco. Qualunque cosa gridi ti ris… - MARCO196913 : RT @tvdellosport: LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre ag… -