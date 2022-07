Ultime Notizie – Crisi governo, domani il voto di fiducia. M5S spaccato (Di martedì 19 luglio 2022) Si saprà domani, mercoledì 20 luglio il destino del governo Draghi. Il premier terrà comunicazioni, prima al Senato e poi alla Camera, con il voto di fiducia. La Conferenza dei capigruppo della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 16.30, per stabilire tempi e modalità del dibattito. E se da Salvini arriva un attestato di “stima” nei confronti di Draghi, all’interno del Movimento 5 Stelle si consuma lo scontro tra Conte e i governisti, con il leader pentastellato che lancia un ultimatum: “Se qualcuno ritiene di non poter condividere un percorso così partecipato e condiviso faccia la propria scelta in piena libertà, in maniera chiara, subito e senza ambiguità”, ha detto l’ex premier chiudendo i lavori della lunghissima congiunta. CONTE – Per quanto riguarda la Crisi di governo, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Si saprà, mercoledì 20 luglio il destino delDraghi. Il premier terrà comunicazioni, prima al Senato e poi alla Camera, con ildi. La Conferenza dei capigruppo della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 16.30, per stabilire tempi e modalità del dibattito. E se da Salvini arriva un attestato di “stima” nei confronti di Draghi, all’interno del Movimento 5 Stelle si consuma lo scontro tra Conte e i governisti, con il leader pentastellato che lancia un ultimatum: “Se qualcuno ritiene di non poter condividere un percorso così partecipato e condiviso faccia la propria scelta in piena libertà, in maniera chiara, subito e senza ambiguità”, ha detto l’ex premier chiudendo i lavori della lunghissima congiunta. CONTE – Per quanto riguarda ladi, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 170mila i morti in Italia. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Sal… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Joao Pedro e De Jong e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimaner… - 3BMeteo : ?? Fino a quando potrebbe durare questa ondata di #caldo in #Italia? Ecco gli aggiornamenti di oggi...? #meteo - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. missili su Odessa. Zelensky annuncia il licenziamento di altri 007: Il presidente ucraino Z… - ilFattoMolfetta : ARMA DEI CARABINIERI, INDETTO IL BANDO PER 4.198 POSTI PER ALLIEVI. SCADENZA E REQUISITI -