Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 3.166 contagi e 1 morto: bollettino 19 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) Sono 3.166 i nuovi contagi da coronavirus segnalati in Sardegna dal bollettino Covid di oggi, 19 luglio. Nell'Isola si registra un decesso nel Sassarese. I 3.166 positivi sono stati confermati da 153 tamponi molecolari e 3.013 antigenici su un totale di 12.893 test processati. Scende a 10 (-1) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e a 174 (-1) quello dei posti letto occupati nell'area medica. Con 3.92 casi in meno, scende a 41.462 il numero di persone sottoposte all'isolamento domiciliare.

