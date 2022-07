Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 10.219 contagi e 9 morti. A Roma 4.360 nuovi casi (Di martedì 19 luglio 2022) Sono 10.219 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 5.466 tamponi molecolari e 43.519 antigenici con un tasso di positività al 20,8%. I ricoverati sono 1.059, 16 in più da ieri, 71 le terapie intensive occupate e 5.478 i guariti da ieri. I casi a Roma città sono a quota 4.360. “I casi nel Lazio sono in frenata: si registrano -3.000 casi rispetto a martedì della scorsa settimana” riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano Covid. Nel dettaglio, ecco i numeri ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Sono 10.219 ida Coronavirus, 19 luglio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9. Nelle24 ore sono stati processati 5.466 tamponi molecolari e 43.519 antigenici con un tasso di positività al 20,8%. I ricoverati sono 1.059, 16 in più da ieri, 71 le terapie intensive occupate e 5.478 i guariti da ieri. Icittà sono a quota 4.360. “Inelsono in frenata: si registrano -3.000rispetto a martedì della scorsa settimana” riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano. Nel dettaglio, ecco i numeri ...

