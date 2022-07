Ultime Notizie – Covid oggi Emilia Romagna, 5.379 contagi e 22 morti: bollettino 19 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) Sono 5.379 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 22 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione in Emilia-Romagna si sono registrati 1.699.123 casi di positività. I nuovi contagi sono emersi su un totale di 29.983 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 10.281 molecolari e 19.702 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,9%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.626.404 dosi; sul totale sono 3.795.083 le persone over 12 che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Sono 5.379 i nuovida coronavirus19in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 22. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione insi sono registrati 1.699.123 casi di positività. I nuovisono emersi su un totale di 29.983 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 10.281 molecolari e 19.702 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,9%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.626.404 dosi; sul totale sono 3.795.083 le persone over 12 che ...

