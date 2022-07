Ultime Notizie – Covid Italia, ondata al picco. Oltre 170mila morti da inizio pandemia (Di martedì 19 luglio 2022) Superati i 170mila morti per il Covid in Italia. In base all’ultimo bollettino del ministero della Salute le vittime a oggi sono infatti 170.037. Sono 31.204 i nuovi casi di Covid e 112 i morti nelle Ultime 24 ore in Italia. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagio. Sono 135.642 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 23%. In aumento i ricoveri ordinari (+272) mentre calano quelli nelle terapie intensive (+14). “Superati i 170mila decessi Covid-19 in Italia E con la nuova ondata Omicron BA.5 sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane”, la previsione di Nino Cartabellotta, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Superati iper ilin. In base all’ultimo bollettino del ministero della Salute le vittime a oggi sono infatti 170.037. Sono 31.204 i nuovi casi die 112 inelle24 ore in. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagio. Sono 135.642 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 23%. In aumento i ricoveri ordinari (+272) mentre calano quelli nelle terapie intensive (+14). “Superati idecessi-19 inE con la nuovaOmicron BA.5 sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane”, la previsione di Nino Cartabellotta, ...

