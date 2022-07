Ultime Notizie – Centaurus, esperti frenano: “Non c’è boom crescita BA.2.75” (Di martedì 19 luglio 2022) “BA.2.75”, battezzata sui social con l’altisonante nomignolo ‘Centaurus’, poi rimbalzato sui media, “è una ‘scariant'”. La definisce così Eric Topol, scienziato americano direttore dello Scripps Research Translational Institute di La Jolla, California, rispolverando in un tweet un termine da lui stesso portato in auge: una fusione fra due parole che dovrebbero essere scare o scary (paura o pauroso) e variant (variante). Il messaggio è chiaro: la sottovariante di Omicron 2, finita sui radar degli esperti per alcune mutazioni sulla carta pericolose, al momento terrorizza solo per il modo in cui è stata presentata a livello mediatico. In realtà, segnala Topol sulla base degli ultimi dati più rassicuranti, “non si sta diffondendo da nessuna parte oltre a un paio di province dell’India e senza BA.5”, la super contagiosa Omicron 5 che sta guidando le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) “BA.2.75”, battezzata sui social con l’altisonante nomignolo ‘’, poi rimbalzato sui media, “è una ‘scariant'”. La definisce così Eric Topol, scienziato americano direttore dello Scripps Research Translational Institute di La Jolla, California, rispolverando in un tweet un termine da lui stesso portato in auge: una fusione fra due parole che dovrebbero essere scare o scary (paura o pauroso) e variant (variante). Il messaggio è chiaro: la sottovariante di Omicron 2, finita sui radar degliper alcune mutazioni sulla carta pericolose, al momento terrorizza solo per il modo in cui è stata presentata a livello mediatico. In realtà, segnala Topol sulla base degli ultimi dati più rassicuranti, “non si sta diffondendo da nessuna parte oltre a un paio di province dell’India e senza BA.5”, la super contagiosa Omicron 5 che sta guidando le ...

