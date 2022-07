Ultime Notizie – Caro carburante, sconto 30 centesimi fino al 21 agosto (Di martedì 19 luglio 2022) Caro carburante, sconto di 30 centesimi prorogato al 21 agosto. A firmare il decreto interministeriale il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022)di 30prorogato al 21. A firmare il decreto interministeriale il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Si estende cosìa tale data il taglio di 30al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

