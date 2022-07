Ultime Notizie – Carburanti, nuovi ribassi oggi sui prezzi di benzina e diesel (Di martedì 19 luglio 2022) Continuano i saliscendi delle quotazioni internazionali del gasolio, oggi in deciso calo. Barile ancora in ripresa a 106 dollari. Scendono i prezzi alla pompa di benzina e gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Stessa mossa per Q8. Ip ha ridotto di due cent/litro i prezzi consigliati della benzina e di un cent quelli del gasolio. Per Tamoil rispettivamente -3 e -1 cent/litro. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Continuano i saliscendi delle quotazioni internazionali del gasolio,in deciso calo. Barile ancora in ripresa a 106 dollari. Scendono ialla pompa die gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati della. Stessa mossa per Q8. Ip ha ridotto di due cent/litro iconsigliati dellae di un cent quelli del gasolio. Per Tamoil rispettivamente -3 e -1 cent/litro. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 170mila i morti in Italia. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Sal… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Joao Pedro e De Jong e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimaner… - 3BMeteo : ?? Fino a quando potrebbe durare questa ondata di #caldo in #Italia? Ecco gli aggiornamenti di oggi...? #meteo - a_tutto_GAZ_GAZ : Ultime notizie Ult Oltre 50 persone si sono date appuntamento in spiaggia per chiedere a #Draghi di restare. Le in… - junews24com : Arthur salta la tournée negli USA? Il brasiliano ha un desiderio per il futuro - -