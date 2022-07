Ultime Notizie – 25mila presenze a UlisseFest, Festa del Viaggio di Lonely Planet si è chiusa a Pesaro (Di martedì 19 luglio 2022) Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di contenuti la quinta edizione di UlisseFest, la Festa del Viaggio di Lonely Planet approdata a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024. Registrate più di 25.000 presenze in 3 giorni, 150 ospiti, 35 incontri, 11 workshop e 16 sessioni, i concerti di Goran Bregovic? e la sua Wedding and Funeral band, che hanno riempito Piazza del Popolo, gli Africa Unite e il progetto “Earthphonia” di Max Casacci sul palco con Telmo Pievani. “Quella di quest’anno è stata un’edizione indimenticabile – commenta il direttore di Lonely Planet-Italia Angelo Pittro – Pesaro ha accolto la nostra Festa del Viaggio con un calore e un entusiasmo superiore ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di contenuti la quinta edizione di, ladeldiapprodata a, Capitale italiana della cultura 2024. Registrate più di 25.000in 3 giorni, 150 ospiti, 35 incontri, 11 workshop e 16 sessioni, i concerti di Goran Bregovic? e la sua Wedding and Funeral band, che hanno riempito Piazza del Popolo, gli Africa Unite e il progetto “Earthphonia” di Max Casacci sul palco con Telmo Pievani. “Quella di quest’anno è stata un’edizione indimenticabile – commenta il direttore di-Italia Angelo Pittro –ha accolto la nostradelcon un calore e un entusiasmo superiore ...

