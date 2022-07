Ulivieri | «Non è Coverciano che indirizza le scelte dei club sui tecnici | decide il libero mercato»

(Di martedì 19 luglio 2022) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo, risponde a Sacchi e Zaccheroni, che hanno criticato, nei giorni scorsi, i criteri di accesso acome allenatori. Non è vero che gli ex calciatori sono facilitati nell’accesso ai corsi. «Non c’è tutto questo squilibrio nei punteggi di ammissione tra chi ha fatto il calciatore ad alti livelli e chi invece si è messo in mostra allenando nelle categorie inferiori o i ragazzi. Oggi ne arrivano di più dal secondo gruppo, fortuna e merito contribuiscono. Poi entra in gioco il: se unpunta su un “nome”, per l’immagine oltre che per la competenza, è per la possibilità di scelta. Non èche dà questo indirizzo, ma il. ...

... da Mazzarri a Renzopassando per Maestrelli (uno scudetto con la Lazio), Nedo Sonetti ed ... arte, teatro, cucina, etc, macerto per quanto riguarda il calcio ciononostante nelle ...Fra gli interpreti Nicolae Julien Behr. L'opera di Berlioz sarà l'unico titolo "straniero"... L'operazione con i giovaniè occasionale, ma ben strutturata e ricordo che il sindaco Marco ... Ulivieri: "Pensavo al collettivo. Ma Roberto in campo me lo sono goduto" Bologna, 18 luglio 2022 - "Stagione fantastica, in cui successero tante cose divertenti e bellissime. Col senno di poi posso dirlo: è stato come vivere un anno al cinema". Ciak si gira: il regista (in ...Bologna, 18 luglio 2022 - "Non è vero che in quell’anno Baggio non me lo sia goduto: è che un allenatore deve sempre avere una visione d’insieme, deve badare al collettivo". Anche a costo, è il seguit ...