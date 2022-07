Ufficiale, lo stadio dell’Atletico cambia nome: sarà Civitas Metropolitano (Di martedì 19 luglio 2022) È Ufficiale. L’era Wanda è finita. Lo stadio dell’Atletico ha un nuovo nome: Cívitas Metropolitano. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, l’accordo è stato confermato da Enrique Cerezo, presidente del club, nel corso della presentazione del Partner della Sostenibilità e della Città dello Sport. Civitas andrà a sostituire Wanda che ha pagato 50 milioni di Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 luglio 2022) È. L’era Wanda è finita. Loha un nuovo: Cívitas. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, l’accordo è stato confermato da Enrique Cerezo, presidente del club, nel corso della presentazione del Partner della Sostenibilità e della Città dello Sport.andrà a sostituire Wanda che ha pagato 50 milioni di Calcio e Finanza.

