UFFICIALE – Il Barcellona acquista Lewandowski | la cifra monstre della clausola!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 19 luglio 2022) Robertcome si sa, è un nuovo giocatore del. Pronto dunque ad intraprendere questo nuovo percorso in blaugrana, dopo aver scritto pagine importantissimestoria di un club come il Bayern Monaco, autore nel 2020, la stagione martoriata dal covid, di un triplete che ha rilanciato il club bavarese in Europa e nel mondo.ClausolaCome riportato dal Corriere dello Sport, la società catalana ha già posto le prime condizioni per il polacco. Sul sito internet il club ha riportato dettagliatamente la trattativa che ha portato l’attaccante polacco a vestire la loro maglia e anche il contratto con la maxi clasuola: “FC Barcelona e Bayern Monaco sono arrivate a un accordo per il trasferimento di Robertper complessivi 45 milioni di ...