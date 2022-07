Ue, al via i negoziati di adesione di Albania e Macedonia del Nord (Di martedì 19 luglio 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – L'Unione europea ha aperto oggi i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “E' un momento storico. E' il vostro successo. Il risultato del vostro duro lavoro”, ha detto. “La Commissione europea vi ha sostenuto fino in fondo. Continueremo a farlo”, ha aggiunto.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – L'Unione europea ha aperto oggi idicon ladele l'. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “E' un momento storico. E' il vostro successo. Il risultato del vostro duro lavoro”, ha detto. “La Commissione europea vi ha sostenuto fino in fondo. Continueremo a farlo”, ha aggiunto.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Pubblicità

Ettore_Rosato : .#Albania e #Macedoniadelnord aprono i negoziati di adesione #UE. Ci vuole un percorso rapido, sono Paesi europei c… - RaiNews : La nuova Europa con Albania e Macedonia del Nord - pinapic : Al via i negoziati per l’adesione in #Ue di #Albania e #Macedonia del Nord. Un momento storico, frutto di grande so… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ue, al via i negoziati di adesione di Albania e Macedonia del Nord - - Italpress : Ue, al via i negoziati di adesione di Albania e Macedonia del Nord -