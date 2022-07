Udine, cede grata della finestra: bimba di 4 anni precipita nel vuoto, gravissima (Di martedì 19 luglio 2022) Cade dal secondo piano di una palazzina : è gravissima una bimba di 4 anni, dopo essere precipitata dalla finestra dell'appartamento dove abita con la madre e il fratellino a Udine . La piccola ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Cade dal secondo piano di una palazzina : èunadi 4, dopo essereta dalladell'appartamento dove abita con la madre e il fratellino a. La piccola ...

