Pubblicità

fisco24_info : Ucraina ultime notizie. missili su Odessa. Zelensky annuncia il licenziamento di altri 007: Il presidente ucraino Z… - Gazzettino : Guerra in Ucraina, le ultime notizie. Zelensky, nuove purghe nel servizio di sicurezza. Attacco a Odessa, almeno 4… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, attacco nella regione di Odessa, feriti. Oggi Putin-Erdogan in Iran - ilmessaggeroit : Guerra in Ucraina, le ultime notizie. Zelensky, nuove purghe nel servizio di sicurezza. Attacco a Odessa, almeno 4… - kumbiaerumba : RT @GiancarloDeRisi: L'Europa insiste e proprio oggi ha dato un altro #mezzomiliardo di € all'#Ucraina. Che cosa ci farà, di preciso, #Zele… -

Il Sole 24 ORE

Persono giunte le prove balistiche: 'I bersagli erano bassi al suolo, proni o in posizione ... Anche in occasione dell'attuale guerra inci sono stati episodi di traffico di esseri umani ...Usa epreparano la riunione del gruppo di contatto prevista per domani. Gazprom annuncia lo stop alle forniture di gas all'Europa ad almeno un importante cliente a partire dal 14 luglio 'per cause ... Ucraina ultime notizie. Zelensky annuncia licenziamento 28 funzionari del servizio di sicurezza Secondo Zelensky, si tratta di funzionari di diversi livelli e le ragioni del loro licenziamento sarebbero ascrivibili a risultati lavorativi deludenti. Attacco a Odessa. I russi hanno lanciato un att ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, including thrid party tools, to show you relevant ads based on your int ...