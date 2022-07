Ucraina: sindaco, 'attaccate fabbriche Kramatorsk, vogliono distruggere settore' (Di martedì 19 luglio 2022) Kramatorsk, 19 lug. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico contro le fabbriche di Kramatorsk. Lo ha riferito il sindaco Oleksandr Honcharenko. "Un'altra mattina difficile a Kramatorsk, attacchi missilistici alle fabbriche", ha scritto si Facebook, sottolineando che l'intenzione della Russia è quella di "distruggere il settore industriale" della città. Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022), 19 lug. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico contro ledi. Lo ha riferito ilOleksandr Honcharenko. "Un'altra mattina difficile a, attacchi missilistici alle", ha scritto si Facebook, sottolineando che l'intenzione della Russia è quella di "ilindustriale" della città.

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: sindaco, 'attaccate fabbriche Kramatorsk, vogliono distruggere settore' - - Giovann75194542 : RT @a_lambardi: 'Tutti i disordini e i saccheggi che c'erano in città sono stati rimossi dall'esercito russo' Il sindaco di Kupyansk ha par… - BorsariEly : @Maurofabio31 @fremo03893514 Non lo appoggio affatto. Anzi lo disdegno! Non è il mio sindaco. Sta facendo solo cose… - llussyjey : RT @a_lambardi: 'Tutti i disordini e i saccheggi che c'erano in città sono stati rimossi dall'esercito russo' Il sindaco di Kupyansk ha par… - diStasioStefano : RT @a_lambardi: 'Tutti i disordini e i saccheggi che c'erano in città sono stati rimossi dall'esercito russo' Il sindaco di Kupyansk ha par… -