Ucraina, nuove sanzioni contro la Russia: Sberbank entra in blacklist (Di martedì 19 luglio 2022) Ucraina, nuove sanzioni contro la Russia: l’Unione Europea è pronta a procedere all’inserimento di Sberbank, la principale banca russa, in blacklist. L’Unione Europea sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Secondo quanto riferito da più fonti europee, le sanzioni introdurranno ulteriori misure restrittive contro Sberbank nota per essere la principale banca della Federazione Russa. Con il nuovo pacchetto di sanzioni, Sberbank sarebbe una delle entità pronta a entrare a far parte della blacklist europea. L’ingresso in blacklist della banca russa porterebbe al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 luglio 2022)la: l’Unione Europea è pronta a procedere all’inserimento di, la principale banca russa, in. L’Unione Europea sta lavorando a un nuovo pacchetto dila. Secondo quanto riferito da più fonti europee, leintrodurranno ulteriori misure restrittivenota per essere la principale banca della Federazione Russa. Con il nuovo pacchetto disarebbe una delle entità pronta are a far parte dellaeuropea. L’ingresso indella banca russa porterebbe al ...

