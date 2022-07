Ucraina | nordcoreani al lavoro per ricostruire il Donbass

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – I lavoratoripotrebbero aiutare ale infrastrutture distrutte dalla guerra fra Russia enelle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Lo scrive il Guardian, citando le dichiarazioni dell’ambasciatore russo a Pyongyang Alexander Matsegora, secondo cui potenzialmente ci sono “molte opportunità” per la cooperazione economica tra la Corea del Nord e le repubbliche autoproclamate del, nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite contro il ‘regno eremita’. “I costruttori coreani sono altamente qualificati e laboriosi – ha affermato il diplomatico russo – Sono in grado di lavorare nelle condizioni più difficili, potrebbero aiutarci a ripristinare le nostre strutture sociali, industriali e le infrastrutture”. Commenti che arrivano pochi giorni dopo che la ...

