Ucraina news | ' Le armi Occidentali fanno la differenza' Giallo | incidente a Zaporizhzhia

_Nico_Piro_ : #18luglio #Ucraina #Zelensky decapita i servizi segreti e procura generale denunciando infiltrazioni russe. È una s… - mannocchia : Ucraina, caccia ai traditori. Ne scrivo per @LaStampa di oggi. - pietroraffa : Il 56% dei ragazzi russi (18-24) chiede la fine dell’offensiva contro l'Ucraina. E Putin, guarda caso, ha nascosto… - SegirtNews : Ucraina, Zelensky: armi occidentali stanno facendo la differenza - fabiotonacci : Intrighi, defezioni e tradimenti: dietro le purghe di #Zelensky si intravede la trama di un golpe incompiuto, che d… -

Dell'accordo ha parlato il viceministro degli Esteri russo Sergey Vershinin, citato dalla Ria Novosti, assicurando che le forniture di grano dall'non saranno soggette a raid della Russia, se ...Da parte sua, il cancelliere tedesco ha sottolineato che durante i colloqui con Al Sisi sono state discusse "questioni importanti, tra cui la guerra ine le sfide che bisogna affrontare ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 146 - Attacco missilistico su Odessa, diversi feriti - Attacco missilistico su Odessa, diversi feriti Il presidente della Camera di Commercio di Genova: "È dal 2017 che aspettiamo che partano i cantieri per la Gronda. E poi c’è tutto ...Il presidente ucraino Zelensky: "Ora siamo in grado di infliggere perdite logistiche significative". Intelligence Gb: "Mosca deve scegliere tra la conquista del Donbass e la difesa di Kherson". Mister ...