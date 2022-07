Ucraina news | deputati russi | Kiev schiera soldati mutanti Giallo incidente Zaporizhzhia

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #18luglio #Ucraina #Zelensky decapita i servizi segreti e procura generale denunciando infiltrazioni russe. È una s… - mannocchia : Ucraina, caccia ai traditori. Ne scrivo per @LaStampa di oggi. - vaticannews_it : #Ucraina I bombardamenti continuano, 6 morti a #Toretsk, distrutti anche campi di #grano e depositi di stoccaggio a… - FactaNews : Il filmato che mostra una mietitrebbia tagliare un campo che sta andando a fuoco è reale, ma NON c'entra nulla con… - ParliamoDiNews : `Speciale Tg4 Russia Ucraina` oggi 20 luglio 2022 (VIDEO) - Imbucato Speciale #la7 #programmitv #puntata #puntate… -

RaiNews

E' giallo sull'incidente avvenuto lunedì nella centrale nucleare di Zaporizhzhia , nell'centrale. Secondo quanto si apprende dalla Cnn ci sono stati diversi morti e 9 soldati russi sono ...... punta all'incremento della produzione di armi pesanti e munizioni in Ue, ricostituendo così gli stock europei, proseguendo nel periodo immediato anche a garantire sostegno militare all'. ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 146 - Report Fmi: stop del gas russo farebbe scendere il Pil in Europa fino al 6%. Impatto significativo in Italia - Report Fmi: stop del gas russo farebbe scendere il Pil in Europa fino al 6%. Impatto sig Johannes Hahn, commissario dell'Unione Europea per il bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato martedì che l'UE non si aspetta che la fornitura di gas dalla Russia all'Europa attraverso il gasdotto ...Il presidente ucraino Zelensky: "Ora siamo in grado di infliggere perdite logistiche significative". Intelligence Gb: "Mosca deve scegliere tra la conquista del Donbass e la difesa di Kherson". Mister ...