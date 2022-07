Ucraina: media, Symonenko o Kostin i nomi per incarico procuratore generale (Di martedì 19 luglio 2022) Kiev, 19 lug. (Adnkronos) - Il nuovo procuratore generale ucraino potrebbe essere Oleksiy Symonenko, che è attualmente procuratore generale ad interim, o il deputato Andriy Kostin. Lo rivela la Pravda Ucraina, anche se non è ancora noto quando il parlamento ucraino presenterà le candidature del nuovo procuratore generale e del nuovo capo del servizio di sicurezza. Ieri, il presidente Volodymyr Zelenskyy aveva sospeso Irina Venediktova dalla carica di procuratore generale e aveva assegnato le funzioni di procuratore generale al suo vice Oleksiy Symonenko. Oggi il parlamento ha votato per il licenziamento della Venediktova. Sempre ieri il presidente ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Kiev, 19 lug. (Adnkronos) - Il nuovoucraino potrebbe essere Oleksiy, che è attualmentead interim, o il deputato Andriy. Lo rivela la Pravda, anche se non è ancora noto quando il parlamento ucraino presenterà le candidature del nuovoe del nuovo capo del servizio di sicurezza. Ieri, il presidente Volodymyr Zelenskyy aveva sospeso Irina Venediktova dalla carica die aveva assegnato le funzioni dial suo vice Oleksiy. Oggi il parlamento ha votato per il licenziamento della Venediktova. Sempre ieri il presidente ...

Pubblicità

VauroSenesi : Media, l'#Ucraina non fa più notizia... @fattoquotidiano #12luglio — La mia nuova vignetta, in edicola #guerra… - RobertoBiancoIT : RT @roby20141619: Non esiste solo l’ucraina !! Esiste anche questo !! 2000 immigrati ammazzati come cani in Spagna ! Ovviamente il silenzio… - condaghe : RT @PietroSalvatori: Il regime russo trucca elezioni, azzera i media, arresta manifestanti, uccide i giornalisti, usa gruppi paramilitari f… - TV7Benevento : Ucraina: media, Symonenko o Kostin i nomi per incarico procuratore generale - - EmanueleTasina1 : RT @PietroSalvatori: Il regime russo trucca elezioni, azzera i media, arresta manifestanti, uccide i giornalisti, usa gruppi paramilitari f… -