Ucraina | Kiev | ' rimpatriati i corpi di altri 45 militari'

Kiev, 19 lug. (Adnkronos) - "Sono stati riportati in Ucraina i corpi di altri 45 militari. L'operazione è stata eseguita con la collaborazione del commissario per le persone scomparse Oleh Kotenko e delle strutture delle forze delle ordine dell'Ucraina". Lo ha comunicato su Facebook ministero dell'Integrazione ucraino.

